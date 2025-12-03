Firmware und OS

PlayStation 5 (Pro): Update auf Version 12.4 ist da

Von
Für PS5-Nutzer, auch für Pro-Nutzer, steht ab sofort ein neues Update bereit, das von Sony für die Konsole verteilt wird. Es handelt sich um Version 12.4 oder, wenn man es ganz genau nimmt, um Version 25.08-12.40.00. Doch was ist alles neu?

Sony gibt an, dass man die „Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert“ hat, aber das kennen wir, diesen Punkt findet man in jedem Changelog. Darüber hinaus hat man auch „die Meldungen und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert“. Sony lässt jedoch offen, was das genau bedeuten soll.

Das Update ist ab sofort verfügbar, schaut also direkt mal rein oder bedenkt es beim Start eurer nächsten Gaming-Session. Bei Version 12 wird sich aber sonst nicht mehr viel in diesem Jahr tun, erst wieder mit Version 13 (wohl Anfang 2026).

Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung

Schockmoment für Amazon-Kunden: Erste Echo-Geräte spielen unerwartete Audio-Werbung ab. Die Hintergründe dazu sind noch schwammig. Nutzer klassischer Echo-Lautsprecher ohne Bildschirm…

3. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

