Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung

Schockmoment für Amazon-Kunden: Erste Echo-Geräte spielen unerwartete Audio-Werbung ab. Die Hintergründe dazu sind noch schwammig.

Nutzer klassischer Echo-Lautsprecher ohne Bildschirm melden gesprochene Werbebotschaften nach einfachen Anfragen wie der Uhrzeit oder nach dem Wetter. Einige Beispiele von US-Usern zeigen, dass Anzeigen direkt an die Antwort anschließen, etwa für Nahrungsergänzungsmittel.

Auch Prime-Mitglieder sind betroffen, da Abos die Werbeansagen nicht verhindern. Die Werbung wird direkt an die Antwort einer Anfrage angehangen. Die Idee wird wie folgt umgesetzt (Nutrafol ist dabei das beworbene ein Nahrungsergänzungsmittel, dass zu den Mahlzeiten eingenommen werden sollte):

„Alexa, wie spät ist es?“ „Es ist 13:14 Uhr. Und es ist Zeit für Nutraful, das […]“

Echo Show-Nutzer klagen seit Monaten über visuelle Vollbild-Anzeigen, die sich nicht dauerhaft deaktivieren lassen. Diese erscheinen im Fotomodus, nach Alarmen oder Einkaufslisten und werden je nach Abstand zum Gerät variiert.

Werbung auf Echo-Geräten sorgt für Nutzerproteste

Beobachtungen aus den Communitys:

Vollbild-Anzeigen überlagern Fotos und Inhalte (Echo Show; auch in Deutschland).

Audiowerbung nach Uhrzeit oder Alarm, Frage nach Wetter → Lautstärke erhöht (klassische Echo-Geräte ohne Display; bisher in den USA).

Keine Deaktivierung möglich und auch nicht vorgesehen

Prime schützt nicht

In Europa sind die neuen Audio-Anzeigen bisher selten oder gar nicht zu sehen, visuelle Werbung ist für viele Nutzer jedoch bereits Alltag. Meiner Meinung nach deuten die Berichte erst einmal auf Tests hin, die sich aber ausweiten könnten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Amazon versucht, die klassischen Echo-Lautsprecher auch mit Werbung zu versehen.

Ich finde es nach wie vor absolut inakzeptabel, dass Amazon Werbung in bezahlte Smart-Home-Geräte einbaut, erst visuell auf Echo Show und nun auditiv auf Lautsprechern ohne Display. Prime-Kunden, die explizit werbefreie Modelle erworben haben, fühlen sich berechtigterweise betrogen, und die Unmöglichkeit, Anzeigen zu stoppen, zerstört das Vertrauen in Amazon sowieso.

