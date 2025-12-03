Smart Home

Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung

Schockmoment für Amazon-Kunden: Erste Echo-Geräte spielen unerwartete Audio-Werbung ab. Die Hintergründe dazu sind noch schwammig.

Nutzer klassischer Echo-Lautsprecher ohne Bildschirm melden gesprochene Werbebotschaften nach einfachen Anfragen wie der Uhrzeit oder nach dem Wetter. Einige Beispiele von US-Usern zeigen, dass Anzeigen direkt an die Antwort anschließen, etwa für Nahrungsergänzungsmittel.

Auch Prime-Mitglieder sind betroffen, da Abos die Werbeansagen nicht verhindern. Die Werbung wird direkt an die Antwort einer Anfrage angehangen. Die Idee wird wie folgt umgesetzt (Nutrafol ist dabei das beworbene ein Nahrungsergänzungsmittel, dass zu den Mahlzeiten eingenommen werden sollte):

„Alexa, wie spät ist es?“

„Es ist 13:14 Uhr. Und es ist Zeit für Nutraful, das […]“

Echo Show-Nutzer klagen seit Monaten über visuelle Vollbild-Anzeigen, die sich nicht dauerhaft deaktivieren lassen. Diese erscheinen im Fotomodus, nach Alarmen oder Einkaufslisten und werden je nach Abstand zum Gerät variiert.

Werbung auf Echo-Geräten sorgt für Nutzerproteste

Beobachtungen aus den Communitys:

  • Vollbild-Anzeigen überlagern Fotos und Inhalte (Echo Show; auch in Deutschland).
  • Audiowerbung nach Uhrzeit oder Alarm, Frage nach Wetter → Lautstärke erhöht (klassische Echo-Geräte ohne Display; bisher in den USA).
  • Keine Deaktivierung möglich und auch nicht vorgesehen
  • Prime schützt nicht

In Europa sind die neuen Audio-Anzeigen bisher selten oder gar nicht zu sehen, visuelle Werbung ist für viele Nutzer jedoch bereits Alltag. Meiner Meinung nach deuten die Berichte erst einmal auf Tests hin, die sich aber ausweiten könnten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Amazon versucht, die klassischen Echo-Lautsprecher auch mit Werbung zu versehen.

Ich finde es nach wie vor absolut inakzeptabel, dass Amazon Werbung in bezahlte Smart-Home-Geräte einbaut, erst visuell auf Echo Show und nun auditiv auf Lautsprechern ohne Display. Prime-Kunden, die explizit werbefreie Modelle erworben haben, fühlen sich berechtigterweise betrogen, und die Unmöglichkeit, Anzeigen zu stoppen, zerstört das Vertrauen in Amazon sowieso.

Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet

Es gibt Momente, in denen ein Produkt die Schwelle vom nützlichen Begleiter zum untragbaren Störfaktor überschreitet. Beim Echo Show ist…

14. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. RoyBer 🌟
    sagt am

    Wahnsinn, einfach nur der blanke Wahnsinn ……

    Antworten
  2. Wom 🍀
    sagt am

    Schockmoment

    Wen genau überrascht das bei Amazon?

    Antworten
    1. Stefan K. 🔅
      sagt am zu Wom ⇡

      Genau genommen niemanden mehr, nach den vergangenen Monaten/Jahren.

      Antworten
  3. Stefan K. 🔅
    sagt am

    NA hoffentlich macht das nicht Schule und die Smart-Home-Konkurrenz kommt auf dieselbe Idee. Sobald Google oder Samsung damit anfangen Werbung auszuspielen auf den Dingern, wird alles abgebaut, was damit zu tun hat. Ich werde schon genug mit Werbung bombardiert im Alltag…

    Antworten
  4. Athlonet 🎖
    sagt am

    Damit ist Alexa tot. Die spinnen doch!

    Antworten
  5. Robert 💎
    sagt am

    Auf der einen Seite bin ich entsetzt, dass Amazon überhaupt auf die Idee kommt, sowas auszuprobieren oder zu implementieren. Auf der anderen Seite ist es halt Amazon und irgendwie überrascht es mich auch nicht.

    Antworten
  6. Kavka 🏅
    sagt am

    Prime ist schon gekündigt und die 5 Echos die ich hatte wurden bei Kleinanzeigen vertickt. Wer da bleibt braucht sich nicht zu beschweren…

    Antworten

