PlayStation 5: Sony hat wohl noch ein Remaster für 2025 geplant

Die aktuelle Konsolengeneration ist die Remaster- und Remake-Generation, denn viele Entwicklerstudios nutzen Neuauflagen von älteren Projekten, um etwas Geld zu verdienen, während neue Projekte immer länger dauern und aufwändiger sind.

Ein Eintrag bei IMDb verrät, dass Sony wohl noch ein solches Spiel für 2025 auf dem Plan hat, dort ist nämlich „LittleBigPlanet Remastered“ für die PS5 gelistet.

Ich bin ein großer Fan von Sackboy: A Big Adventure und habe LittleBigPlanet nicht gespielt, ich hätte also nichts gegen eine optimierte Version. Sony hat nach dem Erfolg von Astro Bot sicher auch erkannt, dass so ein „nettes“ Jump’n’Run keine so schlechte Idee im Jahr ist. Von mir aus dürften mehr solcher PS5-Spiele kommen.

