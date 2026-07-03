PlayStation: Sony schweigt nach massiver Kritik

Sony streicht ab Januar 2028 die physische Disc bei der PlayStation und wird Spiele ab dann nur noch digital verkaufen. Man bereitet sich damit auf die Ära der PlayStation 6 vor, die mit einem Handheld kommt, der kein Laufwerk besitzt.

Doch seit der Ankündigung am 30. Juni schweigt Sony größtenteils auf so ziemlich allen PlayStation-Kanälen. Ältere Beiträge werden mit Kommentaren geflutet, die Ankündigung bei X hat sogar 100 Millionen Views seit dem der Beitrag online ging.

So eine Reichweite und so eine negative Resonanz habe ich bei der PlayStation bisher noch nie gesehen, Sony sicher auch noch nicht, daher hat man vorerst das Marketing, auch wenn man gerade aktiv GTA 6 pusht, vorerst ganz eingestellt.

Dabei gäbe es viele Fragen. Warum ab Januar 2028? Gibt es eine Lösung für gebrauchte Spiele? Wie ist es mit alten Spielen auf Disc? Plant Sony dann auch bessere Rücknahmebedingungen? Sony schweigt. Rudert man zurück: Das glaube ich nicht, diese Entscheidung steht, aber vielleicht sucht man eine neue Lösung.

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