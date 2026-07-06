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PlayStation: Regel für „gelöschte Accounts“ feuert Kritik weiter an

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Sony steht seit letzter Woche in der Kritik, weil man physische Discs ab 2028 ganz einstellen möchte. Seit dem schweigen die Accounts rund um die PlayStation und ich wette, dass man die negativen Schlagzeilen rund um die Xbox abwarten wird. Oder es kommt Trailer 3 von GTA 6, aber Sony benötigt ein „Ablenkungsmanöver“.

PlayStation-Spieler haben am Wochenende jedoch einen weiteren Punkt entdeckt, der aktuell die Runde macht. In den Nutzungsbedingungen von Sony ist ein Punkt zu finden, der eine Löschung des Kontos „androht“, wenn man nicht mehr aktiv ist:

Wenn Sie Ihr Konto seit mindestens 36 Monaten nicht mehr genutzt haben, können wir Schritte einleiten, es dauerhaft zu löschen. In diesem Fall kontaktieren wir Sie über die für Ihr Konto registrierte E-Mail-Adresse und geben Ihnen 6 Monate Zeit, sich entweder bei Ihrem Konto anzumelden oder uns zu kontaktieren und uns mitzuteilen, dass wir Ihr Konto nicht löschen sollen.

Diesen Punkt findet man jedoch nicht weltweit, dieses Zitat stammt dafür aber aus Deutschland, denn bei uns gibt es diese Regel. Es ist aber eine Regel, welche die EU vorschreibt, das hat sich nicht Sony ausgedacht. Doch die Kombination aus der rein digitalen Zukunft und dieser Regelung ist natürlich auch nicht ganz optimal.

Drei Jahre (und sechs Monate nach der Mail) sind eine lange Zeit, wenn man aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht aktiv wird, dann ist alles weg. Mit einer Disc könnte man sich einen neuen PlayStation Account anlegen und neu starten.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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