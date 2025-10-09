PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole „in ein paar Jahren“

Mark Cerny von Sony spricht mittlerweile gerne über die nächste PlayStation in der Öffentlichkeit, erwähnt deren Name allerdings nicht direkt. Man nennt sich nur eine „zukünftige Konsole“, aber diese kommt „in ein paar Jahren“. Konkret wird er nicht.

Aktuell steht im Raum, dass die PlayStation 6 in knapp zwei Jahren kommt, also Ende 2027 und im üblichen Zyklus der PlayStation liegt. Zwei Jahre wären „ein paar Jahre“, einige hoffen aber auch, dass sich Sony damit noch bis 2028 Zeit lässt.

Die nächste Konsole von Sony wird natürlich mehr Leistung mitbringen und der Fokus liegt auf Ray Tracing (und vielleicht schon Path Tracing) und es gibt auch „neue Technologien“. Ich gehe davon aus, dass wir 2027 mehr erfahren werden.