Gaming

PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole „in ein paar Jahren“

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Mark Cerny von Sony spricht mittlerweile gerne über die nächste PlayStation in der Öffentlichkeit, erwähnt deren Name allerdings nicht direkt. Man nennt sich nur eine „zukünftige Konsole“, aber diese kommt „in ein paar Jahren“. Konkret wird er nicht.

Aktuell steht im Raum, dass die PlayStation 6 in knapp zwei Jahren kommt, also Ende 2027 und im üblichen Zyklus der PlayStation liegt. Zwei Jahre wären „ein paar Jahre“, einige hoffen aber auch, dass sich Sony damit noch bis 2028 Zeit lässt.

Die nächste Konsole von Sony wird natürlich mehr Leistung mitbringen und der Fokus liegt auf Ray Tracing (und vielleicht schon Path Tracing) und es gibt auch „neue Technologien“. Ich gehe davon aus, dass wir 2027 mehr erfahren werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole „in ein paar Jahren“
Weitere Neuigkeiten
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Einzelhändler überholen Länder bei Elektroauto-Ladepunkten
in Mobilität
Beratung Vertrag Bank
Hohe Versicherungsdichte, aber geringe Transparenz bei Prämien
in Gesellschaft
Polestar 2 Bts Edition 2023 Header
Das Wachstum von Polestar lässt schon wieder nach
in Mobilität
Der elektrische Renault Twingo kommt 2026
in Mobilität
Fastweb + Vodafone erreichen 2,5 Gbps über 5G
in Provider
Ferrari Elettrica: Das erste Elektroauto klingt wie ein „echtes“ Elektroauto
in Mobilität
Volkswagen Vw Id4 Licht Header
Förderung für Elektroautos kommt zurück
in Mobilität
1und1 Header
1&1: eSIM-Komfortaktivierung gestartet
in 1und1
Stecker Strom
So zuverlässig ist der Strom in Deutschland wirklich
in Marktgeschehen
FBoy Island: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Dating-Show
in Unterhaltung