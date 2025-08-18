PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen

Gaming

Sony soll ein PlayStation-Event für September geplant haben, so Jeff Grubb, der bei solchen Informationen meist sehr zuverlässig ist. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein PlayStation-Event die Runde macht.

Die Frage isr nur, was uns erwartet. Das weiß die Quelle leider auch nicht, es könnte eine State of Play oder ein vollwertiges PlayStation Showcase sein, auf das viele Fans seit Monaten hoffen, so Jeff Grubb weiter.

Ich würde mich mal wieder über ein richtig großes Event mit einer Preview für 2026 freuen, glaube aber irgendwie nicht, dass wir sowas in absehbarer Zeit sehen, da zu viele PS5-Spiele noch zu weit entfernt sind.


