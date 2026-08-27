Apple iPhone Ultra: Diese Bilder sind nicht echt

Bei X wurden diese Woche mehrere Bilder von einem Apple iPhone Ultra von einem Account namens „Evan Blass“ veröffentlicht. Das ist einer der bekanntesten Leaker in der Szene. Aber dahinter steckt ein Fake, wenn auch ein interessanter Fake.

Zum einen sei erwähnt, dass das nicht der echte Evan Blass ist, dieser ist seit einer Weile inaktiv bei X. Und die Renderbilder sind nicht von Apple, sie stammen laut Mark Gurman von Xiaomi. Eine rote Version des Foldables ist auch nicht geplant.

Warum hat Xiaomi diese Bilder erstellt? Das wissen wir auch nicht. Warum hat sie dieser Account veröffentlicht? Unklar. Aber Evan Blass hat nicht zwei Wochen vor dem Apple Event die echten Bilder gefunden, auch wenn es so aussehen dürfte.

Echte Apple-Leaks sind übrigens sehr selten, vor allem mit solchen Bildern. Es gab sie schon und Evan Blass sucht auch nach Apple-Material, aber nicht dieses Mal.

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