Mobilität

Polestar bessert beim Flaggschiff endlich nach

Polestar 3 Model Year 2026

Ich weiß nicht, warum Geely die SUV-Flaggschiffe von Volvo und Polestar ohne die 800 Volt-Technik auf den Markt gebracht hat, denn nur wenige Monate nach dem Launch reicht man diese jetzt nach. Ein großer Kritikpunkt ist damit also beseitigt.

Vor ein paar Tagen kündigte erst Volvo den Schritt beim EX90 an und heute folgte Polestar mit dem 3er. Auch hier gibt es jetzt die neue 800-Volt-Elektroarchitektur und es kann mit bis zu 350 kW geladen werden (10–80 Prozent in 20 Minuten).

Der Polestar 3 ist jetzt auch Effizienter und bekommt neue Akkus von CATL und weil man schon dabei war, hat man noch einen neuen Elektromotor verbaut, der für mehr Leistung sorgt. Es gibt jetzt bis zu 500 kW (680 PS) und 635 km (WLTP).

Wichtiges Update für ein so teures Elektroauto, keine Frage, aber es kommt ein bisschen zu spät, denn die Tests haben den Kritikpunkt aufgegriffen und Nutzer haben den Polestar 3 mit alter Technik gekauft. Vielleicht hätte man noch ein paar Monate warten sollen, aber das konnte sich die Marke vermutlich nicht leisten.

Ach, und wie beim Volvo EX90 gibt es auch „ein bedeutendes Upgrade seines zentralen Computersystems“, welches immerhin kostenlos als Upgrade für Kunden angeboten wird. Jetzt klingt der Polestar 3 wesentlich attraktiver auf dem Papier.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    War das „bedeutende Upgrade“ beim EX90 nicht nur ein Tausch der verbauten CPU mit einer wesentlich leistungsfähigeren CPU? Ist zwar nett, so als kostenfreier Tausch beim nächsten Werkstattbesuch, aber auch irgendwie mit einem Geschmäckle behaftet. Warum steckte der Chip nicht von Anfang an drin? Darauf hätte ich gerne mal eine Antwort.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Ich vermute, dass die Technik während der Entwicklungsphase geändert wurde, man aber schon Verträge für die alte Technik hatte oder die neuen Bauteile noch nicht lieferbar waren. Grundsätzlich hätte man mit den beiden SUVs warten müssen, aber da gab es sicher zeitlichen Druck für neue Modelle, der Polestar 3 hätte ja noch viel früher kommen sollen.

      Antworten

