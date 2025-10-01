Mobilität

Genesis GV60 Magma: Der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“ steht an

Hyundai hat mit dem Ioniq 5 N vorgelegt, den man in diesem Jahr optimierte, Kia folgte mit einem frischen EV6 GT und nach dem neuen Genesis GV60 steht auch hier eine Performance-Version an. Der erste Genesis GV60 Magma kommt bald.

Die Hyundai-Marke hat diese Woche verlauten lassen, dass die finalen Tests des Elektroautos abgeschlossen sind und man uns diese Version des GV60 schon sehr bald zeigen wird. Und es gibt ein erstes Bild von einem Erlkönig auf der Strecke.

Technisch dürfte sich der Genesis GV60 Magma kaum von den anderen Modellen in der Hyundai Motor Group unterscheiden, aber bei Genesis bezeichnete man die Performance-Version mal als Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“. Genesis will also eine andere Zielgruppe erreichen, das erste Konzept wurde schon 2024 gezeigt.

    Von dieser Plattform bin ich „geheilt“, meinen Ioniq 5 habe ich gegen einen Skoda Elroq 85 getauscht. Ich hatte den Ioniq im Sommer 2021 zusammen mit zwei Freunden bestellt. Beide (!) hatten inzwischen die berühmt-berüchtigte defekte ICCU, den zweiten Freund hat es am Wochenende im Urlaub in Dänemark erwischt. Auto steht jetzt dort für mindestens fünf Wochen in der Werkstatt. Auf sowas habe ich keine Lust, zumal Hyundai schon mit vielen Updates versucht hat, das Problem zu lösen. Offenbar ist es ihnen auch vier Jahre nach dem Marktstart nicht gelungen.

