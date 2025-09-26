Polestar bestätigt einen ganz neuen 2er

Mobilität

Polestar fokussiert sich derzeit auf den neuen 3er und 4er und bald auch 5er als GT im Lineup. Doch während der Blick mit diesen Modellen immer weiter nach oben wanderte und ein Polestar 5 sehr teuer ist, so soll sich das in Zukunft ändern.

Die Marke änderte die Strategie vor ein paar Wochen und der Polestar 6, der ein teurer Sportwagen für die Nische werden sollte, kommt nicht/später. Stattdessen rückt der Fokus auf den Polestar 7, der ein Pendant zum nächsten Volvo EX40 wird.

Doch den 2er hat Polestar nicht vergessen, so Michael Lohscheller bei Drive. Es wird einen echten Nachfolger geben, nicht nur Modellpflege, und man will die ersten Kunden der Marke behalten, es dürfte also wieder eine Limousine werden.

Der neue Polestar 2 soll auch wieder Polestar 2 heißen, auch das ist neu, eigentlich sollten neue Modelle eine neue Zahl bekommen. Bisher ist aber unklar, wann ein möglicher Nachfolger kommt. Mit Blick auf die ältere Technik im aktuellen Polestar 2 würde es sicher nicht schaden, wenn dieser eher früher als später fertig wird.

