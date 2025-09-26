Der erste vollelektrische Ferrari kommt

Es geht in die heiße Phase, denn in etwa einem Jahr möchte Ferrari die ersten Bestellungen für das erste Elektroauto der Marke annehmen. Man zelebriert den Schritt mit einem Drei-Stufen-Plan und in wenigen Wochen geht es bereits los.

Am 8. Oktober bekommen wir die ersten Details zum Elektro-Ferrari und als kleiner Teaser gibt es jetzt, ganz zufällig natürlich, die Bilder von einem Prototyp. Dieser ist aber schon extrem stark getarnt, das Design kann man hier definitiv nicht sehen.

Here's your first look at Ferrari's upcoming EV in production form 👀 https://t.co/lOLnFtrpxQ pic.twitter.com/vl31rcj4M0 — Autocar (@autocar) September 25, 2025

Das finale Design wird uns Ferrari auch noch nicht im Herbst zeigen, das ist die zweite Stufe des Plans, die im Frühjahr 2026 startet. In der dritten Stufe gibt es dann in etwa einem Jahr die finalen Details und die Bestellungen werden starten.

Ferrari hat übrigens, wie viele Sport-Luxus-Marken derzeit, die Strategie geändert und das zweite Elektroauto, welches Ende 2026 gezeigt werden sollte, verschoben.

Preislich soll das erste Elektroauto von Ferrari bei deutlich über 400.000 Euro an den Start rollen, man ordnet sich also direkt ganz oben im eigenen Lineup ein, denn die meisten Ferraris starten bei unter 300.000 Euro. Wer sich so ein Auto kauft, dem dürfte es aber herzlich egal sein, ob das 100.000 Euro mehr oder weniger sind.