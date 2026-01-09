Polestar wächst, aber nicht mehr so stark

Polestar hatte einen richtig guten Start in das Jahr 2025 und konnte im ersten Halbjahr über 50 Prozent wachsen. Doch im dritten Quartal ging es schon wieder etwas nach unten und das Wachstum pendelte sich nur noch bei 36 Prozent ein.

Jetzt sind die Zahlen für das gesamte Jahr da und hier blickt Polestar auf ein Wachstum von 34 Prozent, es ging also nochmal leicht nach unten. Insgesamt konnte die Geely-Marke letztes Jahr genau 60.119 Elektroautos an Kunden liefern.

Deutschland ist mit 5.007 Zulassungen und einem Wachstum von 57,4 Prozent übrigens „ein zentraler Markt für Polestar“. Wie geht es weiter? Am 18. Februar soll es ein „Strategie-Update“ für die Zukunft von Polestar geben. Es ist zwar das beste Jahr von Polestar, aber ich glaube nicht, dass man damit schon zufrieden ist.