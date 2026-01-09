Das ist das erfolgreichste Elektroauto in Deutschland

Volkswagen wollte 2025 eigentlich die globalen Nummer 1 bei Elektroautos auf der Welt sein, wovon man noch ein gutes Stück entfernt ist, aber immerhin kann man in Deutschland einen kleinen Teilerfolg feiern. Das erfolgreichste Elektroauto des Jahres 2025 kommt nämlich aus Wolfsburg (um genau zu sein, aus Emden).

Der VW ID.7 dominierte mit fast 3.000 Zulassungen laut KBA nicht nur den letzten Monat (Dezember), mit 34.563 Einheiten liegt er allgemein auf dem ersten Platz.

Auf dem zweiten Platz folgt der VW ID.3 und dahinter der VW ID.4 (und VW ID.5). Allgemein dominierte der Konzern letztes Jahr die Top 10, in denen man Skoda Elroq, Cupra Tavascan, Audi A6 e-tron und Co. vorfindet. Nur BMW (iX1 auf dem 6. Platz und Mini Electric auf dem 8. Platz) konnte bei Elektroautos oben mitspielen.

Tesla bricht in Deutschland komplett weg

Die Dominanz des Tesla Model Y ist also gebrochen und die Marke hat sich direkt aus den Top 10 verabschiedet, da sie mit einem massiven Einbruch in Europa leben musste. Tesla ist um fast 50 Prozent eingebrochen, während sich der VW-Konzern bei Elektroautos steigerte und bei uns erstmals die 100.000 Einheiten knackte.

Hier sieht man sehr gut, wie wichtig Konkurrenz und Auswahl für uns Kunden ist, denn Volkswagen wurde dieser Sieg nicht geschenkt, sie haben viel dafür getan und hatten gute Angebote. Tesla dachte hingegen, dass ein Facelift schon reicht.

Ich hoffe, dass Tesla das motiviert und man auch wieder mehr Druck macht, aber ich gehe fast davon aus, dass man sich lieber mit Gewerkschaftsstreitigkeiten in Grünheide aufhält und der Chef hat den Fokus jetzt auf Robotaxis gelegt. Damit verkauft man aber keine Autos, aktuell jedenfalls nicht, das hat uns 2025 gezeigt.