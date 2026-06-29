Mobilität

Porsche: Einbruch in Deutschland und Flaggschiff kommt zurück

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Porsche rechnet im laufenden Jahr wieder mit einem Einbruch beim Verkauf in Deutschland, so Robert Ader von Porsche laut Automobilwoche im Rahmen einer Wiedereröffnung des Porsche Zentrums Köln. Die schwierige Lage hält also an.

Gründe gibt es viele, aber vor allem der Boxster und Cayman fehlen, die hier sehr beliebt waren. Eigentlich sollte der elektrische 718er schon da sein, jetzt steht das komplette Modell sogar auf der Kippe. Dafür kommt das Flaggschiff wieder zurück.

Laut FAZ möchte Porsche den Cayenne zurück nach Leipzig holen, wo er einst in der Produktion startete. Laut Quelle müsse man dann vor Ort aber auf etwas Geld verzichten, damit die Produktion nicht über dem Level in Bratislava liegt, wo der Cayenne aktuell gebaut wird. Porsche will alle Antriebsarten nach Leipzig holen.

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28. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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