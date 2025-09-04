Mobilität

Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise

Autor-Bild
Von
|
Porsche Macan Elektro Proto

Bei Porsche dürfte man sich intern mittlerweile einig sein, dass es vielleicht doch nicht die beste Idee war, dass man mit dem elektrischen Macan den Verbrenner direkt komplett eingestellt hat, denn die Elektroautos der Marke tun sich schwer.

Wir haben allerdings schon gehört, dass der Macan daher als Verbrenner ein Comeback feiern könnte und laut Autocar ist dieses für 2028 geplant. Dann wird es mit dem „M1″ einen neuen SUV geben, der den alten Verbrenner-Macan ablöst.

Basis ist der Audi Q5 und somit die PPC-Plattform (Premium Platform Combustion), weil es sich aber dieses Mal nicht lohnt, das großartig anzupassen (immerhin kostet das alles Geld), wird dieser SUV mit einem Frontantrieb auf den Markt kommen.

Diese Entscheidung zeigt, dass Porsche die Verbrenner-Verkäufe durchaus noch mitnehmen möchte, aber nicht mehr bereit ist, hier noch viel Geld zu investieren. Das Problem ist nur, dass dieser SUV eben erst 2028 kommen soll und die Krise schon da ist. Mal schauen, welche Ideen man bei Porsche für 2026 und 2027 hat.

Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“

Laut Porsche habe kabelloses Laden die Umgang mit dem Handy „radikal vereinfacht“ und genau das strebt man auch bei Elektroautos…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home
Signify erweitert Hue Secure Portfolio um 2K-Kameras und Türklingel
in Smart Home
Škoda Elroq 85x: Allradvariante startet – auch Enyaq 85x wieder bestellbar
in Mobilität
Anker Powerbank Header
Stärkere Markenidentität: Anker stellt sich neu auf
in News
Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System
in Smart Home
Hue Bridge Pro vorgestellt – kostet 89,99 Euro
in Smart Home