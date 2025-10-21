Mobilität

Porsche reicht neue Version des Macan nach

Porsche baut sein Portfolio des elektrischen Macan aus, denn nach dem Macan 4 und Macan Turbo folgten letztes Jahr der Macan und Macan 4S. Für 2025 steht der Porsche Macan GTS an, der die Lücke zwischen dem 4S und Turbo schließen soll.

Hier gibt es 380 kW (516 PS), verteilt auf zwei Elektromotoren, die mit Launch Control (420 kW bzw. 571 PS) für eine Zeit von 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sorgen. 200 km/h erreicht man in 13,3 Sekunden und bei 250 km/h ist Schluss.

Im Unterboden steckt die bekannte 100-kWh-Hochvolt-Batterie, die sich mit bis zu 270 kW laden lässt und für eine WLTP-Reichweite von 586 Kilometer sorgt. Optisch ist diese Version natürlich als GTS abgestimmt, die Reihe kennt man von Porsche.

Der Preis startet bei 104.200 Euro und somit zwischen dem 4S und Turbo. Auf der Webseite von Porsche ist der Macan GTS schon zu finden und kann konfiguriert werden. Fehlen also nur noch der Porsche Macan Turbo S und, falls sowas auch hier geplant sein sollte, der Porsche Macan Turbo GT. Vielleicht nächstes Jahr.

