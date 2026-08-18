Mobilität

Porsche bessert beim elektrischen Macan nach

Oliver Schwuchow
Von

Porsche hat ein neues Modelljahr für den elektrischen Macan angekündigt, das ein paar Änderungen mitbringt. Wobei sich Porsche bei den Optimierungen doch stark zurückhält. So gibt es beispielsweise ein neues „Business-Paket“, welches gewisse Extras bündelt (und dann laut Porsche eine Ersparnis im Vergleich mitbringt).

Wer also sowieso Dinge wie 14-Wege-Komfortsitze, das Lederpaket Schwarz und das Bose Surround Sound-System möchte, der kann bis zu 45 Prozent mit dem Paket sparen, so Porsche. Außerdem hat man die Assistenzsysteme ab Werk beim Macan verbessert und Smartphones laden (kabellos) schneller (bis zu 25 Watt).

Wer mindestens den GTS bestellt, der lädt auch an der Wallbox schneller, denn die 22 kW für AC-Laden sind damit endlich Serie, was bei einem Auto für über 80.000 Euro meiner Meinung nach aber immer Serie sein sollte, nicht erst bei einem Preis von 100.000+ Euro. Aber damit ist Porsche nicht allein, viele wollen dafür Geld.

Das war es auch schon für das Modelljahr 2027 beim Porsche Macan, mehr tut sich nicht. Wir haben jetzt also alle gängigen Versionen und eine kleine Modellpflege, mit mehr rechne ich erst nächstes Jahr wieder. Wenn überhaupt, denn aktuell fließt das Geld wieder in die Verbrenner, wie auch einen Verbrenner-Macan-Nachfolger.

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