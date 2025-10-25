Mobilität

Porsche spricht jetzt von einem „Tiefpunkt“

Autor-Bild
Von
|

Die aktuellen Zahlen kann auch Porsche nicht mehr positiv verkaufen, denn der Sportwagenhersteller rutscht tiefer in die Krise und blickt auf fast eine Milliarde Euro (966 Millionen Euro) Verlust im dritten Quartal.

Porsche hat sich für einen Kurswechsel entschieden und die Liebe zum Verbrenner neu entdeckt und das kostet richtig Geld. Doch bisher sieht man die Früchte dieser Planänderung eben noch nicht direkt im Portfolio.

Porsche ist am Tiefpunkt angekommen

Bei Porsche erwartet man, dass man den „Tiefpunkt in diesem Jahr durchschreiten und Porsche sich ab 2026 spürbar verbessern“ wird. Neue Verbrenner müssen dann zünden, sonst hat Porsche ein echtes Problem.

Man richtet „Porsche auf eine starke, langfristige Profitabilität aus“ und nimmt jetzt „vorübergehend schwächere Kennzahlen (für) das Unternehmen bewusst in Kauf, um Rentabilität und Resilienz langfristig zu stärken“.

Vor Porsche liegt das vielleicht härteste Jahr der VW-Marke, einen Kurswechsel kann man sich leisten, ein weiterer wäre kaum machbar. Mal schauen, ob Porsche ab 2026 das geplante Comeback gelingen wird.

Audi: So könnte das günstige Elektroauto für 2026 aussehen

Audi wird uns nächstes Jahr ein elektrisches Einsteigermodell unter dem Q4 e-tron zeigen, der in den letzten Jahren die Basis…

24. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche spricht jetzt von einem „Tiefpunkt“
Weitere Neuigkeiten
Halo Studios Header
Es ist offiziell: Halo kommt 2026 auf die PlayStation
in Gaming
Audi: So könnte das günstige Elektroauto für 2026 aussehen
in Mobilität
Vw Golf R Volkswagen Header
Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert
in Mobilität
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach
in Mobilität
Galaxy A
Samsung Galaxy A56 mit 50 GB Telekom 5G-Tarif zum Rabattpreis
in Tarife
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben
in Provider
Heizung Katze
Energieversorgung im Wandel: Stadtwerke bereiten sich auf den Gasausstieg vor
in Gesellschaft
Halo Xbox Header
Das neue Halo ist ein echter Klassiker
in Gaming
Apple droht mit Aus einer wichtigen iOS-Funktion
in Firmware und OS
Pokemon Legends Za
Das neue Pokémon verkauft sich wieder extrem gut
in Gaming