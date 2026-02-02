Postbank startet neue Tagesgeld-Aktion

Die Postbank startet ab sofort eine neue Tagesgeld-Aktion mit einem Aktionszins von 2,8 Prozent p. a. für vier Monate.

Die Bank bietet das Angebot ausschließlich für Neugeld an, also Einzahlungen, die das Gesamtguthaben auf dem Tagesgeldkonto erhöhen. Der Einzahlungszeitraum für die Aktion läuft vom 02. Februar bis zum 25. März 2026. Neugeldbeträge müssen zwischen 2.500 und 250.000 Euro liegen, um den garantierten Aktionszins zu erhalten.

Teilnahmebedingungen und Zinszeiträume im Überblick

Das Neugeld wird im Zeitraum vom 02. Februar bis zum 25. März 2026 eingezahlt. Der Aktionszins von 2,8 Prozent p.a. gilt für vier Monate vom 01. April bis zum 31. Juli 2026.

Kunden, die ihr Tagesgeldkonto neu oder zuletzt eröffnet haben, nehmen automatisch teil, wenn mindestens 2.500 Euro eingezahlt werden. Für wiederholte Teilnahme ist laut Unternehmensangaben ein neues Tagesgeldkonto erforderlich.

Für weiteres Guthaben außerhalb des Neugelds sowie nach Ablauf des Aktionszinszeitraums gelten variable Zinsen von derzeit 0,75 Prozent p.a. laut Preisaushang.

Nochmal klar gesagt: Der Aktionszins ist auf den Neugeldbetrag begrenzt und nicht kombinierbar mit bereits bestehenden Guthaben.

Die Postbank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Darüber sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

