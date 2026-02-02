Fintech

Postbank startet neue Tagesgeld-Aktion

Autor-Bild
Von
|
Postbank Zentrale

Die Postbank startet ab sofort eine neue Tagesgeld-Aktion mit einem Aktionszins von 2,8 Prozent p. a. für vier Monate.

Die Bank bietet das Angebot ausschließlich für Neugeld an, also Einzahlungen, die das Gesamtguthaben auf dem Tagesgeldkonto erhöhen. Der Einzahlungszeitraum für die Aktion läuft vom 02. Februar bis zum 25. März 2026. Neugeldbeträge müssen zwischen 2.500 und 250.000 Euro liegen, um den garantierten Aktionszins zu erhalten.

Teilnahmebedingungen und Zinszeiträume im Überblick

Das Neugeld wird im Zeitraum vom 02. Februar bis zum 25. März 2026 eingezahlt. Der Aktionszins von 2,8 Prozent p.a. gilt für vier Monate vom 01. April bis zum 31. Juli 2026.

Kunden, die ihr Tagesgeldkonto neu oder zuletzt eröffnet haben, nehmen automatisch teil, wenn mindestens 2.500 Euro eingezahlt werden. Für wiederholte Teilnahme ist laut Unternehmensangaben ein neues Tagesgeldkonto erforderlich.

Für weiteres Guthaben außerhalb des Neugelds sowie nach Ablauf des Aktionszinszeitraums gelten variable Zinsen von derzeit 0,75 Prozent p.a. laut Preisaushang.

Nochmal klar gesagt: Der Aktionszins ist auf den Neugeldbetrag begrenzt und nicht kombinierbar mit bereits bestehenden Guthaben.

Die Postbank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Darüber sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zum Postbank Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Postbank startet neue Tagesgeld-Aktion
Weitere Neuigkeiten
FRITZ!Box 4630 mit Wi-Fi 7 startet in den Markt
in Hardware
Paket
Post- und Telekommunikations-Streitfälle erreichen historischen Höchststand
in Dienste
Sparkassen-Card mit PAYBACK jetzt bundesweit bei Aral nutzbar
in Fintech
Fahren Autobahn
Nach Klima-Urteil fordern Verbände Tempolimits im Verkehr
in Mobilität
Diese kleinen Akku-Handwärmer haben meinen Winter-Alltag verändert
in Zubehör
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA rabattiert sein Gaming-Sortiment
in Gaming
Bezahlen Bank Computer
Online-Supermärkte wachsen rasant
in Handel
Congstar
congstar startet Glasfaser-Tarife im Zuhause-Angebot
in Provider
Apple AirTag 2 im Test: Lohnt sich die neue Generation?
in Testberichte
Red Dead Redemption 2: „Der Traum ist noch nicht gestorben“
in Gaming