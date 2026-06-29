Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion

Die Postbank bietet ab sofort eine zeitlich befristete Tagesgeld-Neugeldaktion mit einem Zinssatz von 3,2 Prozent p.a. für sechs Monate an.

Die Postbank hat eine neue Aktion für ihr Tagesgeldkonto gestartet, bei der Neukunden und bestehende Kunden auf frische Einlagen einen Aktionszins erhalten können.

Der Zinssatz beträgt 3,2 Prozent p.a. und gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten. Voraussetzung ist, dass es sich um sogenanntes „Neugeld“ handelt, das innerhalb des Aktionsfensters eingezahlt wird.

Der Aktionszeitraum läuft vom 29. Juni 2026 bis zum 3. August 2026. In diesem Zeitraum muss eine Einzahlung zwischen 2.500 und 250.000 Euro erfolgen, damit die Guthaben für den Aktionszins berücksichtigt werden.

Laut der Bank erfolgt die Teilnahme automatisch, sofern ein berechtigtes Tagesgeldkonto genutzt wird. Kunden, die bereits an einer vorherigen Aktion teilgenommen haben, benötigen für eine erneute Teilnahme ein neues Konto.

Tagesgeld-Aktion der Postbank: Konditionen und Voraussetzungen im Überblick

Wichtige Eckdaten der Aktion

Aktionszins: 3,2 Prozent p.a. für sechs Monate

Zeitraum: 29. Juni 2026 bis 3. August 2026

Einzahlung: 2.500 bis 250.000 Euro Neugeld

Teilnahme erfolgt automatisch bei berechtigtem Konto

Standardzins außerhalb der Aktion: 0,75 Prozent p.a.

Außerhalb des Aktionszeitraums sowie für Guthaben, das nicht als Neugeld gilt, wird ein variabler Zinssatz von derzeit 0,75 Prozent p.a. angewendet.

Zur Postbank Tagesgeld-Aktion →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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