Fintech

Postbank Zinssparen: Neue Aktion gestartet – 3,00 % p. a. für 12 Monate

René Hesse
Von
Postbank Zentrale

Die Postbank hat eine neue Aktion für ihr Zinssparen gestartet. Ab sofort erhalten Kunden laut der Bank für „Neugeld“ einen Zinssatz von 3,00 Prozent pro Jahr. Die Konditionen gelten für zwölf Monate und für Anlagesummen zwischen 2.500 und 250.000 Euro.

Das Ganze gilt nur für Privatvermögen und Gelder, die Kunden nicht auf Giro-, Spar oder Tagesgeldkonten, sonstigen Konten oder Depots der Deutsche Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) befinden bzw. angelegt sind.

Es ist möglich, sich in wenigen Minuten per Video zu legitimieren und das Postbank-Zinssparen direkt abschließen.

Für Bestandsgeld gelten die Konditionen gemäß jeweils aktuellem Preisaushang. Die Mindestanlage beträgt wie gesagt 2.500 Euro. Das Postbank-Zinssparen ist eine Anlage für eine feste Festzinsdauer. Während dieses Zeitraums sind Verfügungen nicht möglich. Die Zinsen werden jährlich bzw. zum Ende des Festzinszeitraums gutgeschrieben.

Die Postbank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Darüber sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zum Postbank Zinssparen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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