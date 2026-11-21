Vodafone schaltet den Pay-TV-Sender Crime + Investigation vom 24. November bis einschließlich 2. Dezember 2026 für alle TV-Kunden kostenlos frei.

Anlass ist der Orange Day am 25. November, der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. Gemeinsam mit dem Sender von Hearst Networks unterstützt Vodafone die Initiative „Gewalt gegen Frauen beenden“. Während des Aktionszeitraums können Vodafone-TV-Kunden das Programm ohne zusätzliche Gebühren empfangen.

Crime + Investigation zeigt Sonderprogramm zum Orange Day

Am 25. November beginnt um 20:15 Uhr ein spezieller Themenabend. Den Auftakt macht die 45-minütige Dokumentation „Tödliches Vertrauen – Der Mord an Stephanie Hansen“, die erstmals im deutschen Fernsehen und im Streaming gezeigt wird.

Anschließend laufen zwei Episoden von „Die Psyche eines Mörders“ sowie jeweils eine Folge der Formate „Interview mit einem Mörder“, „Cops Who Kill – Mörder in Uniform“ und „Teuflische Nachbarn“.

Zwischen den Sendungen sollen zusätzliche Informationen und Hinweise auf Hilfsangebote eingeblendet werden. Crime + Investigation engagiert sich nach eigenen Angaben bereits seit 2019 mit entsprechenden Kampagnen gegen Gewalt an Frauen.

Auch außerhalb des Fernsehprogramms beteiligt sich Vodafone an der Aktion. Am 25. November wird der Vodafone-Tower in Düsseldorf orange beleuchtet. Die Aktion gehört zur weltweiten UN-Kampagne „Orange the World“.

Die kostenlose Freischaltung ist für Vodafone-Kunden eine Gelegenheit, den sonst kostenpflichtigen True-Crime-Sender kennenzulernen. Im Mittelpunkt steht diesmal allerdings ein ernstes Thema, das über die üblichen Kriminalgeschichten im Fernsehen hinausgeht.

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