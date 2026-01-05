Fintech

Postbank Zinssparen startet in die nächste Runde – 2,2% p. a. für 12 Monate

Postbank Zentrale

Die Postbank offeriert das Produkt Zinssparen ab sofort in verbesserter Form. Dabei handelt es sich um ein Festgeld. Ab heute startet das Angebot in eine neue Runde.

Die Postbank bietet ab sofort einen Zinssatz von 2,2 % p. a. für das Produkt Zinssparen an. Der feste Zins gilt für 12 Monate bei einer Neuanlage von 2.500 bis 250.000 Euro.

Das Ganze gilt nur für Privatvermögen und Gelder, die Kunden nicht auf Giro-, Spar oder Tagesgeldkonten, sonstigen Konten oder Depots der Deutsche Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) befinden bzw. angelegt sind.

Für Bestandsgeld gelten die Konditionen gemäß jeweils aktuellem Preisaushang. Die Mindestanlage beträgt wie gesagt 2.500 Euro. Das Postbank Zinssparen ist eine Anlage für eine feste Festzinsdauer. Während dieses Zeitraums sind Verfügungen nicht möglich. Die Zinsen werden jährlich bzw. zum Ende des Festzinszeitraums gutgeschrieben.

Es ist möglich, sich in wenigen Minuten per Video zu legitimieren und das Postbank Zinssparen direkt abschließen.

Aktuelle Konditionen zusammengefasst:

  • 2,2 % feste Zinsen p. a. für 12 Monate bei Neuanlage
  • Betrag der Neuanlage: ab 2.500 € bis 250.000 €
  • kostenlose Kontoführung
  • Zinsgutschrift ohne Kursrisiko

Die Postbank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Darüber sind Kundeneinlagen bei uns bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt.

Zum Postbank Zinssparen →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

