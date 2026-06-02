Google kündigt neue Android-Funktionen im Juni an

Neuer Monat, dieses Mal wieder mit einem neuen Android Drop, bei dem Google ein paar Neuerungen für die Android-Nutzer parat hat. Nicht alle bekommen alle neuen Funktionen und die großen Highlights dauern noch bis Android 17.

Aber es gibt eine neue Outfit-Funktion für Circle to Search, weitere Optionen bei „Persönliche Sicherheit“ für Kinder, Lesebegleiter für Google Play Bücher und mehr für Emoji Kitchen. Eine Übersicht der Neuerungen hat uns Google mitgeteilt:

1. Betrüger erkennen, die sich als eure Kontakte ausgeben

Die Erkennung gefälschter Anrufe in der Telefon App von Google kann jetzt überprüfen, ob ein Anruf tatsächlich vom Gerät eines Kontakts kommt. Wenn ein Betrüger so tut, als würde er von einer Nummer anrufen, der ihr vertraut, erhaltet ihr eine Warnung und könnt das Gespräch schnell beenden. Weitere Informationen zu dieser Funktion, die auf Geräten mit Android 12 oder höher und der Telefon App von Google verfügbar ist, findet ihr in unserem aktuellen Blogpost zum Thema Sicherheit.

2. Mit „Circle to Search“ schnell den Look finden.

Ihr seht beim Scrollen einen Look, der euch gefällt, und findet ihn in Sekundenschnelle! Mit Circle to Search findet ihr alle Teile eines Outfits auf einmal, ohne sie einzeln suchen zu müssen. Jetzt auf allen Geräten mit Android 14 oder höher verfügbar, die „Circle to Search“ unterstützen.

3. Stellt aus eurer digitalen Garderobe das perfekte Outfit zusammen.

Demnächst in den USA, Indien und Brasilien verfügbar: In Google Fotos könnt ihr euren eigenen digitalen Kleiderschrank erstellen, in dem ihr Outfits zusammenstellen und virtuell anprobieren könnt. Die Kleiderschrank-Funktion in Google Fotos katalogisiert mühelos die Outfits, die ihr auf euren Fotos tragt, indem es sie in Schnappschüsse verwandelt, die ihr in eurer Fotogalerie auf eurem Smartphone ansehen könnt. So könnt ihr euch leichter inspirieren lassen, eure Lieblingsoutfits speichern und sie mit Freunden teilen. Von den Basics für jeden Tag bis hin zu euren Lieblingsoutfits – euer persönlicher Stil ist immer griffbereit. Die Funktion wird ab nächster Woche für berechtigte Nutzerinnen und Nutzer in den USA, Indien und Brasilien mit Android 10 oder höher eingeführt.

4. Ein gutes Gefühl dank neuer Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ für Kinder

Mit den Sicherheitsfunktionen für die ganze Familie, die bald verfügbar sein werden, könnt ihr eure Kinder beruhigt aus dem Haus gehen lassen. Kinder unter 13 Jahren haben Zugriff auf hilfreiche Funktionen in der App „Persönliche Sicherheit“, wie das Anzeigen ihrer medizinischen Informationen und das Festlegen von Notfallkontakten auf dem Sperrbildschirm ihres Geräts. Sie können auch die Autounfallerkennung aktivieren, die nach einem Unfall automatisch den Rettungsdienst ruft und Notfallkontakte per SMS benachrichtigt. Außerdem können Teenager die Standortfunktionen der App „Persönliche Sicherheit“ nutzen, wie den Sicherheitscheck und die Echtzeit-Standortfreigabe für Notfallkontakte. Die App ist weltweit verfügbar.

5. Mit einem hilfreichen Lesebegleiter könnt ihr noch mehr aus Google Play Bücher herausholen.

Mit „Bring mich auf den neuesten Stand“ erhaltet ihr eine Zusammenfassung des bisher Gelesenen. Ihr könnt auch Textstellen markieren und Fragen stellen, um mehr Informationen zu Themen, Kontext oder den Charakteren zu erhalten, ohne die Seite zu verlassen. „Infos zum Buch” wird ab heute in der Google Play Bücher App eingeführt und ist beim Lesen ausgewählter englischsprachiger Titel verfügbar – darunter Tausende, die kostenlos erhältlich sind.

6. Und auch mit euren Freunden, die ein iPhone haben, könnt ihr jeden Moment teilen.

Dateien lassen sich jetzt noch einfacher zwischen ausgewählten Android-Smartphones und iPhones teilen. Quick Share ist mit AirDrop kompatibel und funktioniert jetzt auf noch mehr Android-Geräten. So könnt ihr Fotos, Videos und Dokumente sicher an Freunde und Familie senden, unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden – mit oder ohne Internetverbindung. Von Urlaubsbildern über Konzertvideos bis hin zu Reisedokumenten – jetzt könnt ihr Dateien ganz einfach mit euren Freunden mit iPhones austauschen.

7. Mit Emoji Kitchen könnt ihr lustige Emoji-Kombinationen erstellen und versenden.

Mit den neuen Kombinationen für Emoji Kitchen-Sticker könnt ihr euren Lieben eine kleine Botschaft senden. Wenn ein einfaches rosa Herz nicht ausreicht, um eure Gefühle auszudrücken, könnt ihr Emojis zu etwas Besonderem kombinieren. Von süßen Tierchen bis hin zu glitzernden Bienen + – findet die richtige Kombination für eure Stimmung und teilt sie mit euren Freund*innen in Gboard.

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