Pragmata: Capcom feiert Verkaufserfolg

In der Vergangenheit hatte ich mehrfach über das Game Pragmata des japanischen Entwicklerstudios Capcom berichtet und mich sehr darauf gefreut – es scheint, dass ich nicht der Einzige war, der sich auf das Game gefreut hat.

Nun hat das Entwicklerstudio nämlich verlauten lassen, dass sich das Game innerhalb von zwei Tagen insgesamt über eine Million Mal verkauft hat.

Das ist besonders für eine neue IP in der heutigen Zeit durchaus beeindruckend. Interessant ist auch die Betonung von Capcom, dass das Game von einem Team junger Entwickler entwickelt wurde. Die „erfahrenen” Entwickler sind vermutlich bei Monster Hunter oder Resident Evil beschäftigt.