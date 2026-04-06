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Pragmata: Gold-Status offiziell erreicht

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Bildquelle: Capcom

Das von mir sehnlich erwartete Game Pragmata des japanischen Entwicklerstudios Capcom hat offiziell den „Gold-Status” erreicht – einer pünktlichen Veröffentlichung am 17. April für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oder Nintendo Switch 2 steht somit nichts mehr im Weg.

Capcom hatte zuvor erklärt, dass es sich bei Pragmata um eine „komplett neue Marke“ mit dem Ziel langfristigen Wachstums“ handele. Die Verkaufszahlen werden wohl auch darüber entscheiden, ob es tatsächlich einen Nachfolger für das Game geben wird. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Spiel entwickelt und welches Feedback es erhält.


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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Na ja, die Demo hat mich jetzt nicht umgehauen.

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