Prime Video zeigt deutschen Antikriegsfilm „Der Tiger“ – Starttermin steht fest

Prime Video startet am 2. Januar 2026 den deutschen Antikriegsfilm „Der Tiger“ von Regisseur Dennis Gansel weltweit in 240 Ländern.

Das Kriegsdrama erzählt von einer Panzerbesatzung an der Ostfront im Jahr 1943, die auf eine gefährliche Mission tief ins Feindesgebiet geschickt wird. Laut Prime Video soll der Film Themen wie Schuld, Angst und moralische Zerrissenheit in den Mittelpunkt stellen. „Der Tiger“ ist der erste deutsche Original-Film des Streamingdiensts, der zuvor einen Kinostart erhalten hat.

Deutsches Kriegsdrama mit internationalem Prime-Start

Produziert wurde „Der Tiger“ von Frank Kusche und Dan Maag, das Drehbuch stammt von Dennis Gansel und Colin Teevan. In den Hauptrollen sind David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher zu sehen.

Bild © Amazon MGM Studio

Weitere Beteiligte sind Kameramann Carlo Jelavic, Produktionsdesigner Nick Palmer und Kostümdesignerin Anke Winckler. Der Film entstand unter Beteiligung von PANTALEON Films und Amazon MGM Studios Deutschland.

Kerninformationen:

  • Startdatum: 2. Januar 2026 bei Prime Video
  • Weltweite Veröffentlichung in 240 Ländern
  • Erster deutscher Prime-Film mit vorherigem Kinostart
  • Regie: Dennis Gansel, Drehbuch: Gansel & Teevan
  • Produktion: PANTALEON Films & Amazon MGM Studios

Prime Video betont, dass der Film Teil eines wachsenden Angebots deutscher Originals ist. Neben „Der Tiger“ sind dort Produktionen wie „Maxton Hall“, „LOL: Last One Laughing“ oder „Sebastian Fitzeks Der Heimweg“ verfügbar.

„Der Tiger“ scheint als düsteres Kriegsdrama bewusst auf Kontraste zu bisherigen Unterhaltungsformaten zu setzen, was für die Plattform eine spannende Erweiterung sein könnte.

„Der Tiger“ – Trailer

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. xXx395 ☀️
    sagt am

    Es gibt weltweit 195 anerkannte Länder, die von den Vereinten Nationen (UN) als Staaten gelistet werden. Wo startet der Film außerhalb des Planeten noch überall? 😬

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu xXx395 ⇡

      in 240 Ländern und Territorien

      heißt es genau genommen

      Antworten

