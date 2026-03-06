Gaming

Projekt „Helix": Microsoft kündigt die neue Xbox an

Microsoft hat heute die neue Xbox offiziell bestätigt, auch wenn man bisher immer wieder betont hat, dass man eine neue Konsole plant. Vermutlich wollte man Asha Sharma, der neuen Xbox-Chefin, eine spannende Meldung zum Start mitgeben.

Bisher haben wir nämlich nicht wirklich viele Details und genau genommen nur den Codenamen „Helix“. Diese hat verraten, dass die neue Xbox „in Sachen Leistung führend sein und Ihre Xbox- und PC-Spiele wiedergeben wird“. Ja, auch PC.

Das wird also wie erwartet ein Hybrid aus Konsole und PC und Sharma gibt an, dass sie kommende Woche im Rahmen der GDC mit Partnern darüber sprechen wird. Es ist also davon auszugehen, dass Leaks oder offizielle Details folgen werden.

Bisherige Codenamen der Xbox-Generationen:

  • Xbox: Midway
  • Xbox 360: Xenon
  • Xbox One: Durango
  • Xbox One S: Edmonton
  • Xbox One X: Scorpio
  • Xbox Series: Scarlett
  • Xbox Series S: Lockhart
  • Xbox Series X: Anaconda

