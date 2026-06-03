Projekt Solara: Microsoft kündigt Ende von Apps und Betriebssystemen an

Wir bewegen uns auf eine Welt ohne klassische Betriebssysteme mit Apps zu, das ist jedenfalls der Wunsch vieler Unternehmen im KI-Zeitalter. Ob das so kommt, ist noch offen, aber Microsoft glaubt mit Projekt „Solara“ ebenfalls an diese Zukunft.

Es handelt sich dabei um eine Plattform für die „KI-Agenten-Zukunft“, bei der man mit Qualcomm an der Hardware und selbst an der passenden Software arbeitet. Bei Microsoft sei es „der nächste Computer“, der uns alle im Alltag begleiten wird.

Beim Bild über diesem Abschnitt handelt es sich um ein Konzept für ein Wearable und unter diesem Abschnitt gibt es noch ein Konzept für einen stationären Speaker von Microsoft. Diese Produkte sind aber nur Referenzgeräte, die so nicht kommen.

Allerdings sind Partner von Microsoft geben, die Versionen in diesem Stil bauen und interessant ist, dass Android und nicht Windows die Basis dafür ist. Der Fokus liegt zwar auf Diensten und der KI von Microsoft, aber das Fundament ist von Google.

Ich weiß noch nicht, was ich von dieser „Zukunft mit KI-Agenten“ halten soll, denn es wird diese geben und sie werden nützlich sein, aber werden sie wirklich bald ein Ersatz für normale Apps? Vielleicht. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

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