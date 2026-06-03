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Projekt Solara: Microsoft kündigt Ende von Apps und Betriebssystemen an

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| 3 Kommentare

Wir bewegen uns auf eine Welt ohne klassische Betriebssysteme mit Apps zu, das ist jedenfalls der Wunsch vieler Unternehmen im KI-Zeitalter. Ob das so kommt, ist noch offen, aber Microsoft glaubt mit Projekt „Solara“ ebenfalls an diese Zukunft.

Es handelt sich dabei um eine Plattform für die „KI-Agenten-Zukunft“, bei der man mit Qualcomm an der Hardware und selbst an der passenden Software arbeitet. Bei Microsoft sei es „der nächste Computer“, der uns alle im Alltag begleiten wird.

Beim Bild über diesem Abschnitt handelt es sich um ein Konzept für ein Wearable und unter diesem Abschnitt gibt es noch ein Konzept für einen stationären Speaker von Microsoft. Diese Produkte sind aber nur Referenzgeräte, die so nicht kommen.

Allerdings sind Partner von Microsoft geben, die Versionen in diesem Stil bauen und interessant ist, dass Android und nicht Windows die Basis dafür ist. Der Fokus liegt zwar auf Diensten und der KI von Microsoft, aber das Fundament ist von Google.

Ich weiß noch nicht, was ich von dieser „Zukunft mit KI-Agenten“ halten soll, denn es wird diese geben und sie werden nützlich sein, aber werden sie wirklich bald ein Ersatz für normale Apps? Vielleicht. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

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  1. Emilio 👋
    sagt am

    Das Konzept ist also, solange man noch keine AI Roboter bauen kann, sind wir die biologischen KI-Roboter, die die KI Checklisten abarbeiten.
    Schöne neue Welt😅

    Antworten
  2. Aaron Matthiesen 🎖
    sagt am

    Gut, da war jetzt vor allem Business-Use-Cases dabei.

    Ich habe noch nie den überzeugenden Use Case gehört, warum man nun so ein Gerät ohne Apps und nur mit Agenten haben will.
    Es gibt vielleicht Ein paar Use Cases, wo man ein Hotel bucht oder etwas anderes, aber das mache ich ja nicht den ganzen Tag.

    Stattdessen habe ich dutzende Apps für völlig verschiedene Anwendungszwecke auf meinem Gerät, Banking, Maps, Unterhaltung, Kommunikation, Nützliches wie DHL, kicker, und alles mögliche andere.

    Warum sollte ich versuchen, all das in eine Art Riesen-App zu werfen, die dann mit meinen Daten hantiert?

    Antworten
  3. Thomas 🔅
    sagt am

    Wurde so oder so ähnlich bereits Anfang 2024 auf der MWC von der Telekom als Konzept vorgestellt:
    https://www.androidpolice.com/telekom-concept-phone-go-app-free-not-entirely/

    Antworten

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