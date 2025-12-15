ProSiebenSat.1 verkauft wetter.com an FUNKE Mediengruppe
Die ProSiebenSat.1 Media SE verkauft ihr Tochterunternehmen wetter.com an die FUNKE Mediengruppe.
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 gibt sein 100-prozentiges Tochterunternehmen wetter.com im Rahmen eines Asset-Deals ab. Im Zuge der Transaktion wird die Belegschaft des Wetterportals im Rahmen eines Betriebsübergangs an die FUNKE Mediengruppe überführt.
Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und soll laut Unternehmensangaben im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.
ProSiebenSat.1 fokussiert sich auf Entertainment-Geschäft
Das Unternehmen betont, mit der Veräußerung seinen strategischen Fokus auf das Kerngeschäft Entertainment weiter zu schärfen. Die Einnahmen sollen zur Stärkung der finanziellen Basis und zur Reduzierung von Verbindlichkeiten dienen.
Wetter.com wurde im Jahr 2000 gegründet, 2014 komplett übernommen und zählt heute laut ProSiebenSat.1 „zu den führenden Online-Wetterportalen in Europa“ mit Standorten in Konstanz, Berlin und München.
Zentrale Fakten zur Transaktion
- Verkauf als Asset-Deal mit Betriebsübergang der Mitarbeiter
- Genehmigung durch Kartellbehörden ausstehend
- Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2026 erwartet
- ProSiebenSat.1 nutzt Erlöse zur Entschuldung
Die FUNKE Mediengruppe erklärt, mit dem Erwerb von wetter.com ihr Digitalportfolio strategisch auszubauen und ihre Marktposition im Bereich serviceorientierter Marken zu stärken. Das Online-Angebot soll künftig in das FUNKE-Portfolio integriert und weiterentwickelt werden.
Ich sehe diesen Verkauf als logischen Schritt beider Unternehmen. ProSiebenSat.1 verstärkt seine Entertainment-Ausrichtung, während FUNKE ein etabliertes digitales Asset hinzufügt, das gut zu seiner Plattformstrategie passt.
