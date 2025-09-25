PS5 ist „die erfolgreichste PlayStation aller Zeiten“

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Hideaki Nishino von Sony betont, dass die PS5 „die erfolgreichste PlayStation aller Zeiten“ sei. Moment, werden jetzt einige sagen, sie liegt doch auf dem Level der PS4, wenn es um Verkaufszahlen geht.

Richtig, und an die PS2-Ära wird sie vermutlich auch nicht mehr herankommen, aber für Sony sind nicht nur reine Verkaufszahlen relevant, in diesem Fall geht es um den Umsatz, den man mit dem Ökosystem und den passenden Spielen macht.

Also ja, höhere Preise, mehr Zubehör, eine Pro-Version, teurere Spiele, all das darf man hier nicht vergessen. Die PS2 bleibt also mit ca. 160 Millionen Einheiten die erfolgreichste PlayStation aller Zeiten, bisher kommt die PS5 nur auf die Hälfte.