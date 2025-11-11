PŸUR startet Black-Weeks-Angebote

PŸUR startet seine Black Weeks mit Rabatten auf Internet- und TV-Tarife bis Dezember 2025.

Der Telekommunikationsanbieter PŸUR hat seine jährlichen Black-Weeks-Angebote gestartet. Laut Unternehmensangaben stehen ab sofort verschiedene Internet- und Kombitarife zu reduzierten Preisen bereit. Das Aktionsende ist für den 9. Dezember 2025 um 9:59 Uhr angekündigt.

PŸUR bewirbt günstigere Internet- und TV-Tarife

Das Highlight der Aktion ist laut Anbieter der Tarif „Pure Speed 250“, ein reiner Internetanschluss für 20 Euro monatlich. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen nur an, wenn ein Router bestellt wird.

Zusätzlich nennt PŸUR das Paket „Kombi 500“ mit Internet und TV HD für 35 Euro im Monat. In diesem Tarif sind eine kostenlose PŸUR-TV-Box sowie zwölf Monate JOYN Plus inklusive.

Konditionen auf einen Blick:

Aktionszeitraum: bis 09.12.2025, 9:59 Uhr

Paket „Pure Speed 250“: 20 €/Monat

Paket „Kombi 500“ mit TV HD: 35 €/Monat

Versandkosten: 9,99 € bei Routerbestellung

JOYN Plus 12 Monate gratis bei Kombi-Tarif

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.