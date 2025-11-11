Tarife

PŸUR startet Black-Weeks-Angebote

Pyur

PŸUR startet seine Black Weeks mit Rabatten auf Internet- und TV-Tarife bis Dezember 2025.

Der Telekommunikationsanbieter PŸUR hat seine jährlichen Black-Weeks-Angebote gestartet. Laut Unternehmensangaben stehen ab sofort verschiedene Internet- und Kombitarife zu reduzierten Preisen bereit. Das Aktionsende ist für den 9. Dezember 2025 um 9:59 Uhr angekündigt.

PŸUR bewirbt günstigere Internet- und TV-Tarife

Das Highlight der Aktion ist laut Anbieter der Tarif „Pure Speed 250“, ein reiner Internetanschluss für 20 Euro monatlich. Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro fallen nur an, wenn ein Router bestellt wird.

Zusätzlich nennt PŸUR das Paket „Kombi 500“ mit Internet und TV HD für 35 Euro im Monat. In diesem Tarif sind eine kostenlose PŸUR-TV-Box sowie zwölf Monate JOYN Plus inklusive.

Konditionen auf einen Blick:

  • Aktionszeitraum: bis 09.12.2025, 9:59 Uhr
  • Paket „Pure Speed 250“: 20 €/Monat
  • Paket „Kombi 500“ mit TV HD: 35 €/Monat
  • Versandkosten: 9,99 € bei Routerbestellung
  • JOYN Plus 12 Monate gratis bei Kombi-Tarif

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


