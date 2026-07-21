Tarife

PŸUR macht Internetanschlüsse jetzt günstiger

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PŸUR (KI)

Das Telekommunikationsunternehmen PŸUR passt ab dem 21. Juli 2026 sein Internet-Only-Portfolio an.

PŸUR führt ab sofort angepasste Internet-Tarife ein. Laut Unternehmensangaben stehen dabei zwei sogenannte Fokus-Tarife im Mittelpunkt. Die Aktion ist bis zum 1. September 2026 um 9:59 Uhr befristet.

Der Tarif Pure Speed 50 kostet laut PŸUR dauerhaft 23 Euro pro Monat. Für den Tarif Pure Speed 500 werden dauerhaft 30 Euro pro Monat berechnet. Die einmalige Aktivierungsgebühr beträgt bei beiden Angeboten 19,99 Euro.

PŸUR startet neue Internet-Tarife mit Dauerrabatt

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Pure Speed 50 für dauerhaft 23 Euro pro Monat
  • Pure Speed 500 für dauerhaft 30 Euro pro Monat
  • Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro
  • Versandkosten von 9,99 Euro nur bei Router-Bestellung
  • Tarife sind „Internet Only“ ohne TV (Telefonie ist optional verfügbar)

Nach Unternehmensangaben fallen Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro ausschließlich dann an, wenn Kunden einen Router zum Tarif bestellen.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


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