Tarife

iPad mit Telekom-Tarif: Dieses Bundle kostet weniger als das Tablet allein

René Hesse
Von
2 Kommentare
Bildquelle: Apple

Handyhelden bietet das Apple iPad 2025 mit 20-GB-Tarif für rechnerisch 410,70 Euro Gesamtkosten an.

Das neue Bundle kombiniert ein silbernes Apple iPad 2025 mit 11 Zoll und 128 GB Speicher mit einer Allnet-Flat im Telekom-Netz. Der Tarif kostet 26,99 Euro im Monat. Hinzu kommen 19,99 Euro Anschlusspreis und einmalig 42,95 Euro für das Tablet.

300 Euro Bonus senken die Gesamtkosten deutlich

Entscheidend für die Rechnung sind ein Rufnummernmitnahmebonus von 150 Euro und weitere 150 Euro Cashback. Damit liegen die angegebenen Gesamtkosten über 24 Monate bei 410,70 Euro.

Handyhelden stellt dem einen aktuellen Preisvergleich-Bestpreis von 432 Euro für das iPad gegenüber. Das Bundle wäre damit rechnerisch 21,30 Euro günstiger als das Tablet allein.

Für den vollständigen Preis müssen Käufer mehrere Bedingungen beachten:

  • 20 GB Datenvolumen und Allnet-Flat im Telekom-Netz
  • 150 Euro Bonus nur bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme
  • 150 Euro Cashback muss zwischen dem 2. und 6. Vertragsmonat angefordert werden
  • Lieferzeit laut Anbieter: 1 bis 2 Werktage

Für den MNP-Bonus ist nach der Portierung eine SMS an die 72961 nötig, die 0,19 Euro kostet. Das Cashback wird ebenfalls per SMS beantragt. Rechnerisch ergibt sich gegenüber dem Vergleichspreis des iPads sogar ein negativer Tarifpreis von rund 0,89 Euro pro Monat.

Ich finde das Angebot vor allem für Käufer interessant, die ohnehin einen neuen Mobilfunktarif benötigen und ihre Rufnummer mitnehmen können. Die Rechnung ist ungewöhnlich attraktiv, allerdings sollte man die Fristen für Bonus und Cashback unbedingt im Blick behalten.

Zum Angebot →


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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Ich hasse solche Tarife mit irgendwelchen komplizierten Bindungen und Bedingungen.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Der Abschluss ist natürlich freiwillig, dann sind solche Tarife einfach nichts für dich. Ich mag das auch nicht, aber ich kenne auch Leute die buchen alle zwei Jahre sowas und greifen den Bonus ab.

      Antworten

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