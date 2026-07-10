PŸUR startet neue Cashback-Aktion

Der Internetanbieter PŸUR startet eine zeitlich begrenzte Cashback-Aktion für Neukunden.

PŸUR bietet ab dem heutigen 10. Juli 2026 für kurze Zeit ein Cashback von 30 Euro auf alle Tarife an. Die Aktion läuft bis einschließlich 14. Juli 2026 um 23:59 Uhr. Anschließend soll wieder das bisherige Tarifportfolio gelten.

Zu den beworbenen Angeboten zählen unter anderem die Internet-Tarife Pure Speed 250 und Pure Speed 500. Laut Unternehmensangaben ist beim Tarif Pure Speed 250 ein dauerhafter monatlicher Preis von 23 Euro vorgesehen, während Pure Speed 500 dauerhaft 29 Euro pro Monat kosten soll.

Für beide Tarife fällt eine Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro an.

PŸUR-Cashback für Internet-Tarife im Überblick

Die wichtigsten Eckdaten:

30 Euro Cashback auf alle Tarife

Aktion vom 10. bis 14. Juli 2026

19,99 Euro Aktivierungsgebühr

Versandkosten nur bei Routerbestellung

Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro entstehen laut PŸUR nur dann, wenn Kunden einen Router mitbestellen. Das Cashback wird zusätzlich zu den beworbenen Tarifkonditionen gewährt.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗