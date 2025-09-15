iPhone 17: Amazon verkauft offizielle Hüllen günstiger

Nachdem die Vorbestellungen für die neue iPhone-17-Serie beziehungsweise das iPhone Air Ende vergangener Woche angelaufen sind, läuft natürlich auch der Zubehörmarkt auf Hochtouren.

Neben zahlreichen Herstellern, die für wenig Geld hochwertige Hüllen anbieten, möchte auch Apple selbst ein Stück vom Kuchen abhaben. Einerseits über die eigene Marke Apple und andererseits über das Tochterunternehmen Beats.

Die offiziellen Preise sind in der Regel sehr hoch, Amazon hat aber aktuell eine Verkaufsaktion laufen, über die man die neuen offiziellen Cases günstiger erwerben kann. Relativ teuer bleiben sie dabei allerdings dennoch. Das Rugged Case mit MagSafe von Beats kostet bei Amazon beispielsweise 74 €, Apple will 89 € dafür.

Sämtliche neuen Beats-Cases, die Teile der Aktion sind, könnt ihr hier einsehen. Die offiziellen Hüllen von Apple sind nicht alle günstiger, aber schon einige. Eine Übersicht findet ihr hier. Mein persönlicher Tipp für hochwertige Hüllen, mit denen man eigentlich nie etwas falsch macht, sind die drei Hersteller ESR, Spigen und TORRAS.

Ich selbst habe mir in diesem Jahr ein iPhone 17 in Weiß bestellt und bin ehrlich gesagt, selbst noch etwas unschlüssig, zu welchem Case ich am Ende greifen werde. Die Hülle sollte bei mir kein Clear Case sein, darf bestenfalls nicht viel schwerer als 30 Gramm sein, einen guten Schutz bieten, aber nicht zu dick sein. Magsafe-Support mit eigenen Magneten sollte an Bord sein und Leder mag ich auch nicht mehr.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.