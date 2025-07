Qi2.2 macht sich bereit: Neuer Standard für kabelloses Laden

Es geht wohl so langsam los und Qi macht sich in Version 2.2 bereit für den großen Auftritt, denn mit Belkin hat die erste Marke ihr neues Zubehör zertifizieren lassen.

Die Produkte kommen in den nächsten Monaten und es gibt noch keine Details von Belkin selbst. Wir tappen ja auch weiterhin im Dunkeln, was Qi2.2 am Ende genau mitbringt. Bisher steht unter anderem schnelles Laden mit bis zu 50 Watt im Raum.

Wann geht es los? Vermutlich im Herbst und es wäre denkbar, dass Apple mit den neuen iPhones der erste Anbieter ist, der Qi2.2 bei MagSafe unterstützt. Bei der Konkurrenz wäre ich mir nicht so sicher, dass das so schnell umgesetzt wird, da hinkt man sogar bei vollwertigem Qi2 hinterher und bietet bis heute keine Magneten.

Sollten allerdings bis zu 50 Watt möglich sein, dann wäre das, sofern es Marken wie Apple auch voll anbieten, ein großer Schritt. Aktuell kann man ein iPhone mit Qi2 bzw. MagSafe mit maximal 15 Watt laden, da ist also noch sehr viel Luft nach oben.

