Apple iPhone: Schnelleres Laden dank MagSafe mit Qi 2.2 deutet sich an

Apple könnte MagSafe in diesem Jahr ein Upgrade spendieren, so nennt Apple den offiziellen Ladestandard „Qi“ im iPhone und beim Zubehör. MagSafe steht für die Magneten, die im Kreis angeordnet sind, und seit Qi 2 ist das auch ein Standard.

In diesem Jahr bekommen wir aber nicht nur mehr Modelle mit Qi 2, es machten auch schon Qi 2.1 und Qi 2.2 die Runde. In Taiwan wurden jetzt die Modelle A3503 und A3502 von Apple entdeckt, die MagSafe mit Qi 2.2 unterstützen könnten.

Neuerungen rund um die neuen Qi-Versionen sind noch nicht bekannt, bei Qi 2.2 hört man von bis zu 50 Watt beim schnelle Laden. Es wäre also denkbar, dass die neuen iPhones im Herbst etwas schneller (wenn auch nur kabellos) laden können.

  1. Stefan K. ☀️
    Naja, sollten das wirklich 50 Watt kabellos sein, dann wäre das immerhin etwas mehr als doppelt so schnell wie mit dem 16er Pro, wenn ich nicht irre. Also in jedem Fall ein willkommenes Upgrade und vielleicht für Samsung und Co. auch ein Anreiz, Wireless Charging deutlich aufzubohren.
    Manchmal sind die 15 Watt drahtlos schon sehr frustrierend….

