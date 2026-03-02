Qualcomm zeigt neuen Chip für Smartwatches und weitere Wearables

Es sieht so aus, als ob es einige Unternehmen gab, die an Qualcomm herantragen und sich einen Chip wünschten, der mehr für KI-Wearables optimiert ist und zwar die Leistung einer Smartwatch mitbringt, aber eben mit Fokus auf KI-Anwendungen und vor allem Effizienz, damit man ihn auch in kleinere Gadgets packen kann.

Das bietet der neue Snapdrafgon Wear Elite, der nicht nur für Smartwatches mit Wear OS gedacht ist, sondern auch für PINs, Hubs und vieles mehr. Die ganzen KI-Wearables haben zwar gerade erst einen harten Dämpfer erlebt und so ziemlich alle sind gescheitert, aber das heißt ja nicht, dass es nicht weitere Marken versuchen.

Google, Motorola und Samsung werden den neuen Chip von Qualcomm jedenfalls nutzen, aber es wurde, wie so oft bei der Ankündigung eines Chips, noch keine konkreten Produkte vorgestellt. Meist folgen die aber in den Wochen danach.

Der Snapdragon Wear Elite ersetzt übrigens nicht die W-Reihe, die existiert weiter und da wird es neue Chips in Zukunft geben, und er bringt aktuelle Standards wie Bluetooth 6, Statellitenkommunikation, Schnellladen, Ultrabreitband und mehr mit.