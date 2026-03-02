Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit

Anker nutzt den MWC 2026 in Barcelona, um ein neues Ladegerät auf den Markt zu bringen, welches laut eigenen Angaben der „weltweit erste Smart Display Charger“ ist. Die Besonderheit? Das neue Anker Nano Ladegerät mit 45 Watt erkennt eure iPhone-Modelle automatisch und passt die optimale Ladegeschwindigkeit an.

Es werden laut Anker „relevante Ladeinformationen in Echtzeit sichtbar gemacht“ und allgemein soll das neue Netzteil den Akku der iPhones besser schonen. Den entsprechenden „Care Mode“ hat man sich auch vom TÜV zertifizieren lassen.

Das neue Netzteil von Anker ist ab Anfang April für 49,99 Euro in Deutschland erhältlich und kann bei Anker und Amazon erworben werden. Es wird, passend zu den Farben des aktuellen iPhones von Apple, in Stone Black, Aurora White, Misty Blue und Cosmic Orange angeboten (ist auch mit anderen Geräten kompatibel).

