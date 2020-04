Razer Blade Stealth 13 (2020) mit 120-Hz-Display angekündigt

Die Gaming-Marke Razer hat eine neue Version des eigenen Gaming-Notebooks Razer Blade Stealth 13 angekündigt. Die neue Version aus 2020 besitzt unter anderem ein Display mit 120 Hz und soll bald zu Preisen ab 1.999,99 Euro in den Verkauf starten.

Das Gaming-Ultrabook Razer Blade Steatlh 13 kann in der Neuauflage erstmals mit einem schnellen 120 Hz-Display erworben werden. In der Standardausführung besitzt das Notebook ein 13,3 Zoll großes mattes FullHD-Display, alternativ ist es aber auch in einer 4K-Version mit Touch-Display erhältlich – dann muss man sich aber mit den bisherigen 60 Hz begnügen.

-->

Unter der Haube des Gaming-Notebooks kommt ein Intel Core i7-1065G7 Quad-Core-Prozessor gemeinsam mit 16 GB DDR4-RAM zum Einsatz. Als Grafikeinheit ist eine Nvidia GeForce GTX 1650 Ti (Max-Q) verbaut und der interne Speicher wird von einer 512 GB großen PCIe-SSD bereitgestellt. Diese Kombination soll im Alltag eine spürbar bessere Performance bringen, zumal die CPU im 2020er-Modell mit 25 Watt eine höhere Leistung aufnehmen darf.

Abgesehen von der, für ein nur 1,41 Kilogramm schweres Ultrabook, beachtlichen Leistung, kann das Razer Blade Stealth (2020) natürlich auch noch die üblichen Gaming-Features vorweisen. Dazu zählen neben dem beleuchteten rückseitigen Razer-Logo eine leicht überarbeitete RGB-Tastatur und vier Lautsprecher für einen starken Sound beim Gaming.

An Anschlüssen sind übrigens 2x USB 3.1 Typ-A, 1x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1 Typ-C und eine Klinkenbuchse verbaut.

Razer Blade Stealth 13 (2020) “bald” in Deutschland erhältlich

Das neue Razer Blade Stealth 13 (2020) wird genauso wie sein Vorgänger zu Preisen ab 1.999,99 Euro an den Start gehen. Momentan ist allerdings noch unklar, wann es in Deutschland so weit sein wird. Ab sofort ist das Gaming-Notebook lediglich in den USA und Kanada erhältlich – in Europa soll es “bald” erhältlich sein.

Teilen

-->