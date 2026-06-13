Unterhaltung

Spotify-App startet auf Hisense Smart TVs mit VIDAA

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Hisense stellt die Spotify-App ab sofort auf Smart-TVs mit VIDAA-Betriebssystem bereit.

Hisense erweitert das Angebot seiner Smart-TVs um die Spotify-App. Nutzer können damit direkt über ihren Fernseher auf Musik, Podcasts, Playlists und Videos zugreifen, ohne zusätzliche Hardware verwenden zu müssen. Die Anwendung ist über den VIDAA App Store oder den Startbildschirm erreichbar.

Nach Unternehmensangaben stehen auf kompatiblen Geräten mehr als 100 Millionen Songs sowie Millionen Podcasts, Alben und Playlists zur Verfügung. Die neue Integration soll den Fernseher stärker als zentrale Plattform für unterschiedliche Unterhaltungsangebote im Wohnzimmer positionieren.

Spotify-App erweitert das Angebot auf Hisense Smart TVs

Das hauseigene Betriebssystem VIDAA dient dabei als technische Grundlage. Laut Hisense soll die Plattform eine schnelle Navigation sowie einen einfachen Zugriff auf Streamingangebote und weitere digitale Inhalte ermöglichen. Auch der Wechsel zwischen verschiedenen Medienformaten soll dadurch erleichtert werden.

Wichtige Punkte im Überblick

  • Spotify ist ab sofort auf Hisense Smart-TVs mit VIDAA verfügbar.
  • Die App kann direkt über den VIDAA App Store genutzt werden.
  • Zusätzliche Geräte sind für die Wiedergabe nicht erforderlich.
  • Die Verfügbarkeit richtet sich nach den Märkten, in denen Spotify angeboten wird.

Die Spotify-App wird laut Unternehmensangaben in allen Regionen bereitgestellt, in denen der Musikdienst verfügbar ist. Damit erweitert Hisense sein bestehendes Smart-TV-Angebot um eine weitere bekannte Streaminganwendung.

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