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Rebel Wolves: Die Dawnwalker-Saga geht weiter

Oliver Schwuchow
Von

Rebel Wolves blickt auf einen erfolgreichen Launch von Blood of the Dawnwalker, das Spiel der polnischen Entwickler konnte sich bereits über eine Million Mal in den ersten Tagen verkaufen. Die Kritiken sind gut, das Feedback der Spieler auch und man scheint zu merken, dass das Team vorher an der Witcher-Reihe arbeitete.

Und wie bei The Witcher wird es nicht bei einem Abenteuer bleiben, denn es ist eine „Dawnwalker-Saga“ geplant, so Jakub Szamalek aus dem Team. Man sucht bereits nach Verstärkung und sitzt aktuell noch an der Geschichte. Mal schauen, ob Dawnwalker vielleicht sogar als Trilogie in den kommenden Jahren geplant ist.

Ich hatte bisher noch keine Möglichkeit, um mir das Spiel anzuschauen (weil Zeit), aber es steht definitiv noch auf meiner Liste. Vermutlich aber erst 2027, falls da eine Lücke zu finden ist, denn ich will mir Zeit lassen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Dawnwalker eine Chance hat, um eine große Gaming-Marke zu werden.

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