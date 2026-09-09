Neue Nintendo Switch 2 ist da und bringt eine große Änderung mit

Nintendo bestätigte eine neue Switch 2 für den Herbst in der EU und vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass die Massenproduktion angelaufen ist und diese bald kommt. Und da ist sie auch schon, erste Kunden haben die Switch 2 erhalten.

Das folgende Video zeigt die neue Nintendo Switch 2 im Vergleich mit der alten und wir sehen, dass sie minimal schwerer (14 Gramm) ist und der Akku minimal kleiner (-48 mAh) ist. Aber die große Änderung ist eben der Akku bei dieser Version:

Man kann die Rückseite dieser Nintendo Switch 2 leichter entfernen und kommt an den Akku heran, den man selbst tauschen kann. Damit passt sich Nintendo der EU an, hat allerdings auch verlauten lassen, dass es diese Version nur in der EU gibt.

Bisher ist unklar, wie und wo man die Akkus bekommt und was sie kosten, aber ich finde das eine gute Änderung in der EU und es schade, dass einige Unternehmen wie Nintendo das nicht global anpassen. Der Akku ist oft die größte Schwäche bei der Langlebigkeit von Produkten, da ist es gut, wenn man das optimieren kann.

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