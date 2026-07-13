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Release Radar: Spotify bessert bei der beliebtesten Playlist nach

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Der Release Radar ist die beliebteste Playlist bei Spotify, jeden Freitag gibt es dort eine kleine Sammlung mit neuer Musik, die auf euch zugeschnitten ist. Für viele, und da gehöre ich dazu, ein Grund, warum sie Spotify bis heute weiter nutzen.

Spotify optimiert den Release Radar

Das weiß Spotify, daher bessert man mal wieder nach und verteilt ab sofort ein paar Neuerungen. Es gibt unter anderem eine etwas andere Optik mit einem eigenen Coverbild oben, es ist nicht mehr das Bild des Künstlers an erster Stelle zu sehen.

Darunter gibt es neue Möglichkeiten zur Personalisierung, man kann zum Beispiel nach Künstlern filtern, die man noch nie gehört hat, man kann Empfehlungen der Reaktion wählen, ein Genre festlegen und mehr – auch das passt sich euch an.

Laut Spotify hat man auch am Algorithmus gearbeitet, der die Grundlage für den Release Radar ist, die Auswahl sollte also noch besser auf euch zugeschnitten sein. Ich sehe die Neuerungen schon alle, schaut also direkt in der Spotify-App vorbei.

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