Renault 5 E-Tech wird günstiger und bekommt mehr Ausstattung

Der Renault 5 E-Tech elektrisch wird in allen Ausstattungslinien um 1.710 Euro günstiger und startet künftig bei 26.290 Euro.

Renault senkt zum neuen Modelljahr die Preise für seinen elektrischen Kleinwagen. Die Evolution-Version mit 90 kW, 40-kWh-Batterie und Urban Range kostet nun 26.290 Euro. Die Variante mit 52 kWh und bis zu 417 Kilometern Reichweite startet bei 29.290 Euro. Im ersten Halbjahr 2026 wurden laut Renault rund 4.500 Fahrzeuge neu zugelassen.

Renault 5 erhält mehr Serienausstattung

Neben den niedrigeren Preisen erweitert Renault den Serienumfang. Ab der Linie Techno gibt es eine belüftete induktive Smartphone-Ladeschale mit Magnetring sowie einen neuen Smart-Modus für MULTI-SENSE.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Alle Ausstattungslinien werden 1.710 Euro günstiger.

Die Einstiegsversion kostet künftig 26.290 Euro.

Die 52-kWh-Version mit bis zu 417 km startet bei 29.290 Euro.

Iconic Five und Roland Garros erhalten zusätzliche Assistenzsysteme serienmäßig.

Ab dem vierten Quartal kommen außerdem DeZir-Rot und Dolomit-Grau sowie neue 18-Zoll-Felgen und weitere Dach- und Türdekore hinzu.

Ich halte die Preissenkung für den entscheidenden Punkt. Vor allem die 52-kWh-Version unter 30.000 Euro dürfte den Renault 5 im umkämpften Markt für elektrische Kleinwagen interessanter machen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗