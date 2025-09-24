Fintech

Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein

Revolut

Revolut schränkt ab dem 29. September 2025 den Kauf von Kryptowährungen ein. Betroffen sind auch Kunden in Deutschland, andere Krypto-Funktionen bleiben jedoch unverändert bestehen.

Revolut hat angekündigt, dass ab dem 29. September 2025 um 15:00 Uhr GMT der Kauf von Kryptowährungen vorübergehend nicht möglich sein wird. Nach Unternehmensangaben betrifft die Einschränkung ausschließlich den Kauf, während Verkauf, Staking, Auszahlungen und Einzahlungen weiterhin verfügbar bleiben.

Laut Revolut steht die Maßnahme im Zusammenhang mit regulatorischen Vorgaben auf EU- und Landesebene. Ziel sei es, die Konformität in allen Märkten sicherzustellen, in denen das Unternehmen tätig ist. Kunden müssen demnach keine eigenen Schritte unternehmen, da Revolut die Wiederaufnahme des Dienstes plant und über Änderungen informieren will.

Als reguliertes Unternehmen müssen wir die lokalen und EU-Vorgaben einhalten. Diese vorübergehende Einschränkung ist eine Reaktion auf Änderungen der regulatorischen Vorgaben und stellt sicher, dass wir in allen Märkten, in denen wir tätig sind, konform bleiben.

Einschränkung bei Krypto-Käufen durch Revolut

Das Unternehmen betont, dass es sich um eine vorübergehende Anpassung handelt. Einen konkreten Zeitpunkt für die Rückkehr der Kauf-Funktion nannte Revolut jedoch nicht. Kunden wurden darüber informiert, dass sie automatisch benachrichtigt werden, sobald die Services wieder vollständig verfügbar sind.

Ich finde es schon heftig, dass eine der größten Neobanken einfach mal den Kauf von Kryptowährungen abstellt – selbst wenn es nur vorübergehend ist. Für viele dürfte das Vertrauen in solche Dienste nicht unbedingt gestärkt werden.

