Revolut weitet Krypto-Einschränkungen aus

Revolut hat vorübergehend die Nutzung bestimmter Krypto-Dienste eingeschränkt. Betroffen sind Staking, Belohnungen und Krypto-Transfers zwischen Nutzern.

Die Einschränkungen gelten für Kunden in bestimmten Ländern und wurden laut Unternehmensangaben eingeführt, um regulatorische Vorgaben der EU und lokaler Behörden einzuhalten. Bereits bestehende Beschränkungen für Krypto-Käufe, die seit dem 29. September 2025 aktiv sind, bleiben bestehen. Nutzer können weiterhin Kryptowährungen verkaufen, Staking rückgängig machen und Auszahlungen vornehmen.

Weitere Maßnahmen umfassen die Aussetzung von Staking-Belohnungen, Lern-Belohnungen und Krypto-Einzahlungen. Krypto, das eingezahlt wird, muss nach internen Prüfungen zurückgesendet werden. Revolut betont, dass andere Finanzdienste weiterhin normal verfügbar sind.

[…] Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Kryptohandel so schnell wie möglich wieder vollständig anzubieten, und verstehen die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können. Die Einhaltung höchster regulatorischer Standards hat für uns oberste Priorität. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die MiCA-Lizenz in Europa zu erhalten.

Regulatorische Gründe für die Krypto-Einschränkungen

Die Anpassungen erfolgen als Reaktion auf geänderte regulatorische Leitlinien. Laut Angaben von Revolut dienen sie dazu, die Rechtskonformität in allen Märkten zu gewährleisten, in denen das Unternehmen tätig ist. Kunden müssen keine weiteren Schritte unternehmen und werden informiert, sobald sich Änderungen ergeben.

Ich persönlich finde die Nachricht nachvollziehbar, auch wenn es etwas umständlich ist, dass Einzahlungen und Belohnungen aktuell nicht genutzt werden können. Für aktive Krypto-Nutzer bedeutet es, sich vorerst auf Verkäufe und Auszahlungen zu beschränken. Oder sich direkt nach alternativen Handelsplätzen umzusehen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.