Fintech

Revolut weitet Krypto-Einschränkungen aus

Autor-Bild
Von
|
Revolut

Revolut hat vorübergehend die Nutzung bestimmter Krypto-Dienste eingeschränkt. Betroffen sind Staking, Belohnungen und Krypto-Transfers zwischen Nutzern.

Die Einschränkungen gelten für Kunden in bestimmten Ländern und wurden laut Unternehmensangaben eingeführt, um regulatorische Vorgaben der EU und lokaler Behörden einzuhalten. Bereits bestehende Beschränkungen für Krypto-Käufe, die seit dem 29. September 2025 aktiv sind, bleiben bestehen. Nutzer können weiterhin Kryptowährungen verkaufen, Staking rückgängig machen und Auszahlungen vornehmen.

Weitere Maßnahmen umfassen die Aussetzung von Staking-Belohnungen, Lern-Belohnungen und Krypto-Einzahlungen. Krypto, das eingezahlt wird, muss nach internen Prüfungen zurückgesendet werden. Revolut betont, dass andere Finanzdienste weiterhin normal verfügbar sind.

[…] Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den Kryptohandel so schnell wie möglich wieder vollständig anzubieten, und verstehen die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können. Die Einhaltung höchster regulatorischer Standards hat für uns oberste Priorität. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die MiCA-Lizenz in Europa zu erhalten.

Regulatorische Gründe für die Krypto-Einschränkungen

Die Anpassungen erfolgen als Reaktion auf geänderte regulatorische Leitlinien. Laut Angaben von Revolut dienen sie dazu, die Rechtskonformität in allen Märkten zu gewährleisten, in denen das Unternehmen tätig ist. Kunden müssen keine weiteren Schritte unternehmen und werden informiert, sobald sich Änderungen ergeben.

Ich persönlich finde die Nachricht nachvollziehbar, auch wenn es etwas umständlich ist, dass Einzahlungen und Belohnungen aktuell nicht genutzt werden können. Für aktive Krypto-Nutzer bedeutet es, sich vorerst auf Verkäufe und Auszahlungen zu beschränken. Oder sich direkt nach alternativen Handelsplätzen umzusehen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Revolut weitet Krypto-Einschränkungen aus
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev2 Concept Header
Kia EV2 kommt Anfang 2026: Der Einstieg in die Elektromobilität
in Mobilität
fraenk startet Bestellung mit Apple Pay
in Provider
Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
in News
Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an
in Gaming
Ikea Mer Laden
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt noch mehr auf China-Technik
in Mobilität
Telekom bringt KI-Phone Pro auf den Markt
in Smartphones
Unfall
Autofahrer zahlen Rekordpreise: So teuer war die Werkstatt noch nie
in Mobilität