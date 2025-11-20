Ring Intercom Audio zum neuen Bestpreis: Die Gegensprechanlage smart gemacht

Während der Amazon Black Friday Woche ist der Ring Intercom Audio zu sehr gutem Kurs von nur 29,99 € erhältlich (Gutscheincode „RING5“ nutzen). Das ist ein WLAN-fähiges Gerät für kompatible Audio-Sprechanlagen, das Nutzer in der Wohnung selbst installieren können.

Ring Intercom Audio macht die Gegensprechanlagen ganz einfach smart und ermöglicht es, mit Personen vor der Haustür zu sprechen – auch von unterwegs. Ähnliche Hardware kennt man beispielsweise von Nuki, nur, dass Ring Intercom Audio erheblich günstiger ist – gerade jetzt zur Black Friday Woche gibt es wieder einen neuen Bestpreis.

Der User erhält über Ring Intercom Audio Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand die Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kann Besuchern über die Ring-App Zugang zum Gebäude gewährt werden. Selbstverständlich kann man einfach wie bei einem Telefonat mit dem Besucher sprechen.

Info Der neue Bestpreis für den Ring Intercom Audio ist nur mit dem Gutscheincode „RING5“ möglich. Diesen müsst ihr in der Kasse beim Bezahlvorgang hinterlegen. Es sollte dadurch ein Aktionsguthaben von 5 Euro hinzugefügt werden.

Auch gibt es eine automatische Freigabefunktion für Amazon-Lieferungen, sowie eine Gast-Funktion und geteilte Zugänge. Ring Intercom wird an eine bestehende Gegensprechanlage angeschlossen und ist zur Selbstinstallation gedacht. Ob die Hardware an eure Gegensprechanlage passt, kann hier geprüft werden.

Ich persönlich habe letztes Jahr noch für knapp 40 € zugeschlagen und bereue den Kauf der Ring Intercom Audio nicht im Mindesten. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden.

Von meiner Seite aus gibt es ganz klar den Tipp, Ring Intercom Audio einmal auszuprobieren. Gerade jetzt zum neuen Bestpreis von 29,99 € (Gutscheincode RING5 im Warenkorb nicht vergessen!). Und schaut euch ruhig auch mal die Bundles an, da sind auch sehr gute Preise zu erzielen.

